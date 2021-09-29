Расследование об отравлении Навального получило премию «Эмми»

Расследование об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального получило премию «Эмми» за «выдающийся новостной расследовательский репортаж». Над материалом в прошлом году совместно работали журналисты российского издания The Insider (признано в РФ иноагентом), немецкого журнала Der Spiegel, американского телеканала CNN и эксперты независимой экспертно-журналистской группы Bellingcat.

Объявление лауреатов 42-й телевизионной премии International Emmy Awards 2021 для создателей документальных фильмов и новостных журналистов и новостных репортажей состоялось в Нью-Йорке вечером (28 сенября (в ночь на 29 сентября по Киеву).

Материал о причастных к отравлению Алексея Навального был опубликован в декабре 2020 года. По данным расследования, это восемь сотрудников с медицинским и химическим образованием из секретного подразделения, действующего под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Выводы о причастности этих людей сделаны на основе проверок баз телефонных переговоров, авиабилетов и других данных с черного рынка.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, а политик был госпитализирован в местную больницу. Через сутки его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине, где позднее немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что российский политик был отравлен ядом из группы «Новичок». Выводы лаборатории об отравлении подтвердила ОЗХО. Россия информацию до сих пор отрицает.