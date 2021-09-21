Украина получила в рамках COVAX еще 159 тысяч доз вакцины

Украина получила 159 тыс. доз вакцины CoronaVac в рамках глобального механизма COVAX, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно.

Доставил вакцину ЮНИСЕФ.

В рамках COVAX ЮНИСЕФ уже поставил в Украину более 4,485 млн доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac).