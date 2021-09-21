В США переживают, что Европа замерзнет зимой из-за нехватки газа

Ограниченные поставки газа в Европу из России могут привести к тому, что в отдельных регионах Европы его не хватит для отопления домов зимой. Об этом заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает Bloomberg.

«Боюсь, что если зима будет холоднее, чем обычно, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления», — сказал он.

Он добавил, что в то время, как некоторые страны по-прежнему смогут покупать газ по завышенной цене, другие будут вынуждены нормировать топливо и распределять ресурсы по квотам.

По мнению Хохштейна, российские поставки газа «необъяснимо меньше по сравнению с предыдущими годами и с тем, на что они способны». Cоветник американского президента считает, что Россия пытается использовать ситуацию в Европе в пользу газопровода «Северный поток-2».

Американское агентство Fitch поясняло, что европейские хранилищах газа опустели из-за холодной зимы прошлого года и аномально жаркого лета (в жару много энергии «съедали» кондиционеры, поэтому электростанции, работающие на газе, увеличили мощности).

Причина также в решении «Газпрома». Он выполнил все свои долгосрочные контракты на поставки газа, но не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на сентябрь и октябрь. Российская компания также выкупила лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода Ямал — Европа на будущий месяц.

Хохштейн считает, что таким образом «Газпром» пытается добиться одобрения «Северного потока-2». Строительство газопровода уже завершено, но для запуска необходимы разрешения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.