Работникам Минцифры выплатят зарплаты в е-гривне

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство цифровой трансформации планируют в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату работникам Минцифры в е-гривне, сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.
«Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем», — сказал он в ходе круглого стола в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
Макарчук добавил, что полноценный запуск е-гривны ожидается не раньше конца 2022 года.
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