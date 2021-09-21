Информационные атаки на ОГХК и необоснованные криминальные производства в отношении менеджеров госкомпании инспирированы бенефициарами «старых схем» - сырьевой трейдер Виталий Кучук

Информационные атаки на ОГХК и необоснованные криминальные производства в отношении менеджеров госкомпании объясняются тем, что новый состав правления ОГХК решил полностью отказаться от прежней экспортной стратегии и переориентироваться на рынки США, Китая, Японии — считает крупный трейдер минерального сырья Виталий Кучук.

Вполне логично, что у бенефициаров старых схем есть необходимые средства и достаточная мотивация для противодействия этим преобразованиям. Однако странно, что для атак на руководство госкомпании и для борьбы за распределение контрактов используются ресурсы правоохранительной системы, которая вроде как прошла люстрацию, реформу, антикоррупционное очищение и избавление от сомнительных персонажей. Других объяснений, откуда в СМИ всплывают целые пакеты документов для служебного пользования, найти трудно — считает бизнесмен.

По отдельным бывшим ТОП-менеджерам там действительно есть справедливые претензии, часть из которых уже дошла до рассмотрения в Антикоррупционном суде. Что же касается производств 2020-2021 г.г., то в них, по мнению В.Кучука, больше пиара и банального вмешательства в хозяйственную деятельность компании. Задержки грузов и сорванные контракты, это похоже все, ради чего затевались эти производства. Вместо того чтобы наводить порядок и противодействовать возрождению старых схем, отдельные правоохранительные органы начали искать «зраду» в переориентации нашего сырьевого экспорта на азиатские рынки. Срыв контрактов с китайскими и японскими компаниями — достаточно странный метод отстаивания национальных интересов, считает В.Кучук.

Бизнесмен также отмечает, что из-за поддержки новой экспортной стратегии ОГХК, ориентированной на рынки азиатских стран, также стал объектом информационных атак в отдельных электронных СМИ. «В ход был пущен весь арсенал бредовых обвинений: от занижения цены контрактов — до участия в поставках сырья на подсанкционные территории. Как человек законопослушный, для защиты своей деловой репутации и опровержения недостоверной информации, я обратился в суд. Суд установил юридический факт, что я не работаю в интересах Group DF, не веду дел с подсанкционными предприятиями и территориями, не имею никакого отношения к компаниям IMMCO, MCD, MMG, MINMETALS, Belanto, STORK и т.д. Мои адвокаты теперь проконтролируют опровержение и удаление неправдивой информации» — заявил Кучук.