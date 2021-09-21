По случаю годовщины трагедии Бабьего Яра в Киев едут президенты Израиля, Германии и Албании

По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября ожидается визит в Украину президентов Израиля, Германии и Албании, сообщает пресс-служба Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

Согласно размещенному на сайте Центра анонсу, в среду, 6 октября, утром планируется завтрак лидеров международных еврейских организаций с членами наблюдательного совета Мемориального центра в Hyatt Regency, после чего в 11:00 состоится их пресс-конференция.

В 14:00, согласно программе, состоится ланч президента Израиля Ицхака Герцога в отеле InterContinental Kyiv.

Вечером, в 17:00, как ожидается, пройдет официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и открытие мемориального объекта «Хрустальная стена плача» художницы и автора Марины Абрамович.

Участие в мероприятии также примут президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Израиля Ицхак Герцог и президент Албании Илир Мета.

Также в 21:00 в этот день пройдет официальный прием с участием президента Украины и глав иностранных государств.

Как сообщают организаторы, мемориальные мероприятия начнутся в Киеве 27 сентября.