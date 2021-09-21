По случаю годовщины трагедии Бабьего Яра в Киев едут президенты Израиля, Германии и Албании

По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября ожидается визит в Украину президентов Израиля, Германии и Албании, сообщает пресс-служба Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».
Согласно размещенному на сайте Центра анонсу, в среду, 6 октября, утром планируется завтрак лидеров международных еврейских организаций с членами наблюдательного совета Мемориального центра в Hyatt Regency, после чего в 11:00 состоится их пресс-конференция.
В 14:00, согласно программе, состоится ланч президента Израиля Ицхака Герцога в отеле InterContinental Kyiv.
Вечером, в 17:00, как ожидается, пройдет официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и открытие мемориального объекта «Хрустальная стена плача» художницы и автора Марины Абрамович.
Участие в мероприятии также примут президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Израиля Ицхак Герцог и президент Албании Илир Мета.
Также в 21:00 в этот день пройдет официальный прием с участием президента Украины и глав иностранных государств.
Как сообщают организаторы, мемориальные мероприятия начнутся в Киеве 27 сентября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016