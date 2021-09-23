Аэропорт Херсона прекратил все полеты из-за реконструкции ВПП

В международном аэропорту «Херсон» стартовали работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает Херсонская ОГА.

«Херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, в которой предусмотрено 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн, средства уже пошли на разработку проектно-сметной документации», — отмечается в сообщении.

Проектом предусмотрена прокладка нового слоя асфальтобетона от 9 до 12 см по всей площади (2 000 м) и на участке из бетонных плит (500 м).

Длина полосы будет увеличена до 2600 м, ширина — с 42 м до 60 м.

«Это позволит принимать самолеты Boeing 737-800, 900 и Airbus a321 до 10-12 раз в день, увеличить пассажиропоток до 500 тыс. пассажиров в год», — отмечается в сообщении.

Полеты из аэропорта уже прекращены.

Завершить работы и возобновить обслуживание рейсов планируется до конца 2021 года.

Аэропорт в Херсоне был построен в 1979 году. На сегодня состояние и несущая способность его ВПП не соответствуют современным требованиям авиакомпаний.