Саакашвили снова пообещал вернуться в Грузию «в ближайшее время»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выполнит свое обещание вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления и призывает сторонников проявлять больше активности для смены власти.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу.
«Я, конечно, выполню то, что сказал, но если грузинский народ не будет активным, Миша ничего не сможет сделать. Во всем этом есть своя логика. Поэтому у нас осталось несколько дней, чтобы действовать», — заявил Саакашвили, свое обращение он опубликовал на странице в Facebook.
По его словам, задачей грузинского народа должно быть немедленное изменение политической ситуации в стране. Саакашвили уверен, что смена власти Грузии произойдет путем внеочередных парламентских выборов, которые по его словам, «должны быть назначены после поражения правящей партии „Грузинская мечта“ на муниципальных».
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