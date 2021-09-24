Кандидат в канцлеры ФРГ пообещала не допустить поставок газа по «Северному потоку – 2»

Сопредседатель "Союза-90"/"Зеленые" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, в случае участия в новом Кабмине намерена не допустить поставок газа по трубопроводу «Северный поток — 2», несмотря на то, что его строительство уже завершено. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью новостному порталу PioNier.

«Я бы разрешения не выдала», — сказала Бербок об оставшихся разрешениях на эксплуатацию трубопровода. Политик считает «фатальными» поставки газа по «Северному потоку — 2».

Кандидат в канцлеры считает, что нельзя доверять заверениям Москвы в сохранении транзита топлива через Украину после запуска проекта.

Напомним, по последним данным, в предвыборном рейтинге лидирует Социал-демократическая партия Германии. Согласно опросу институтов изучения общественного мнения Kantar и Emnid СДПГ может рассчитывать на парламентских выборах на 25% голосов избирателей.

Партийный союз Ангелы Меркель ХДС/ХСС, который за последние недели серьезно потерял в поддержке, может получить 21% голосов. «Зеленые» только на третьем по популярности с 16% голосов.

26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы.