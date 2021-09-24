Цена нефти побила трехлетний рекорд

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,99% и достигла $78,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:33 по Киеву.

К 19:38 рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $78 за баррель, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Стоимость нефти растет уже четвертый день подряд. последний раз цена Brent превышала $78 за баррель в октябре 2018 года.