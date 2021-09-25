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В Украине за сутки 8 267 новых случаев СOVID-19

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В Украине за сутки 8 267 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 821 человек, 133 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 24 сентября 2021 в Украине зафиксировано 8 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 715, медработников — 157). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 035 человек; летальных случаев — 133; выздоровели — 2 821 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 387 550 человек, выздоровело 2 243 209 человек, летальных случаев — 55 557.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

коронавирус
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