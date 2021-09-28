Руководство страны предлагают Facebook открыть офис в Украине

Президент Владимир Зеленский и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в формате видеосвязи обсудили сотрудничество с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Судя по фото, опубликованное Минцифрой, в разговоре участвовал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Основные пункты переговоров — возможность открытия офиса Facebook в Украине, а также запуск новых продуктов компании для украинских пользователей. Кроме этого, президент рассказал о ключевых достижениях во внедрении цифровизации и дальнейших планах», — говорится в сообщении.

«Цифровизация — приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, которая активно воплощается. Мы оцифровывает 100% госуслуг.

Это не только наше желание — сделать все услуги в отношении бизнеса и государства доступными и комфортными для людей в цифровом формате», — сказал Зеленский.

Также он пригласил представителей Facebook посетить Diia Summit этой осенью в Киеве.

«Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом», — добавил Зеленский.

Отмечается, что Минцифра сотрудничает с Facebook с самого начала своего существования.

«Вместе мы уже реализовали несколько успешных проектов. В частности, запустили AMBER Alert — систему уведомлений об исчезновении детей», — добавили в министерстве.

«Мы активно сотрудничаем с мировыми технологическими компаниями. Это Amazon, Microsoft, Apple, Google, Samsung, Lyft и многие другие IТ-гиганты. Наша цель — не только регулярный запуск совместных проектов, но и появление официального представительства Facebook в Украине.

Со своей стороны мы готовы способствовать выходу компании на наш рынок. Уверен, что наше сотрудничество будет полезным как для Украины, так и для Facebook», — заявил Федоров.

Сообщается, что в сотрудничестве с Facebook Минцифра также запустила совместный образовательный проект «Основы использования Facebook и Instagram для развития бизнеса онлайн» и SMB Hub Ukraine для малого и среднего бизнеса.

Кроме этого, компания Facebook запустила украинскую версию платформы по цифровому образованию для родителей, учителей и подростков Get Digital в пределах Европейской недели цифровой грамотности в Украине.

«Мы хотим предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим пользователям в Украине. Это можно увидеть в совместных проектах, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert. Мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество», — заявила СОО Facebook Шерил Сэндберг.