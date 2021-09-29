Ученые раскрыли секрет невосприимчивых к коронавирусу людей

Благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него, пишет журнал Science.

Группе ученых из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго удалось выяснить, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку.

По мнению экспертов, такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу».

Они также установили, что пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена.

Тем не менее специалисты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов.