Российский рубль стал лидером среди валют развивающихся стран

В сентябре российский рубль опередил в росте все валюты стран с развивающейся экономикой, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, с начала месяца рубль вырос к доллару на 0,68%, в то время как остальные валюты-аналоги снизились, в том числе гонконгский доллар, китайский юань и тайваньский доллар. К концу сентября курс доллара опустился до ₽72,6 в то время как в конце августа он находился на уровне ₽73,2. Рубль по итогам сентября может стать единственной валютой среди валют стран с развивающейся экономикой, которая укрепилась к доллару.

Укреплению рубля помог взлет цен на энергоносители. На этой неделе стоимость нефти Brent впервые почти за три года превысила $80 за баррель на фоне беспрецедентного подорожания газа и слабой реакции стран ОПЕК+, которые не спешат наращивать добычу сырья.

Российская валюта смогла укрепиться, несмотря на угрозу введения США ограничении на покупку государственного долга для американских инвесторов на вторичном рынке. В апреле президент США Джо Байден уже ввел ограниченные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ), запретив американским инвесторам участвовать в первичных размещениях ОФЗ, но оставив возможность торговать этими бумагами на вторичном рынке.