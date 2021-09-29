Российский рубль стал лидером среди валют развивающихся стран

В сентябре российский рубль опередил в росте все валюты стран с развивающейся экономикой, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, с начала месяца рубль вырос к доллару на 0,68%, в то время как остальные валюты-аналоги снизились, в том числе гонконгский доллар, китайский юань и тайваньский доллар. К концу сентября курс доллара опустился до ₽72,6 в то время как в конце августа он находился на уровне ₽73,2. Рубль по итогам сентября может стать единственной валютой среди валют стран с развивающейся экономикой, которая укрепилась к доллару.
Укреплению рубля помог взлет цен на энергоносители. На этой неделе стоимость нефти Brent впервые почти за три года превысила $80 за баррель на фоне беспрецедентного подорожания газа и слабой реакции стран ОПЕК+, которые не спешат наращивать добычу сырья.
Российская валюта смогла укрепиться, несмотря на угрозу введения США ограничении на покупку государственного долга для американских инвесторов на вторичном рынке. В апреле президент США Джо Байден уже ввел ограниченные санкции в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ), запретив американским инвесторам участвовать в первичных размещениях ОФЗ, но оставив возможность торговать этими бумагами на вторичном рынке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016