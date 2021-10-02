Трамп хочет восстановить свой аккаунт в Twitter через суд

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 октября, через своих адвокатов направил обращение в федеральный суд штата Флорида с просьбой временно разблокировать его аккаунт в социальной сети Twitter, пока он добивается его полного восстановления. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.

Как передает агентство, в документе говорится, что Twitter имеет в США «неизмеримую, исторически беспрецедентную и опасную для открытых демократических дебатов степень власти и контроля над политическим дискурсом».

Администрация социальной сети отказалась от комментариев. В Twitter у Трампа было более 88 млн подписчиков.

Ранее социальная сеть на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать насилие. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.