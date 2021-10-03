В Грузии до сих пор не знают, как Саакашвили въехал в страну

Грузинские силовые структуры, которые возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Грузии на экс-президента Михаила Саакашвили, до сих пор не знают, как он попал в страну, заявил один из его адвокатов Дмитрий Садзаглишвили.

«По факту приезда Саакашвили в Грузию, в связи с этим уголовным делом не существует никакой информации. Согласно переданной нам, адвокатам, документации, силовые структуры не знают, как Саакашвили приехал в Грузию», — сказал адвокат журналистам.

Ранее в прокуратуре Грузии не смогли уточнить журналистам, когда Саакашвили предъявят обвинение по этому делу.