Украина остановила закачку газа в ПХГ

Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».
Так, если 1 октября закачка в «подземки» составила 13,94 млн куб. м, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн куб. м, а 3 октября упала до нуля.
На приостановку закачки повлияла остановка российским «Газпромом» транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.
«К сожалению, при отсутствии транзита виртуальный реверс невозможен, поэтому поставщики будут вынуждены переключиться на другие каналы поставки — это Румыния, Словакия и Польша», — пояснил глава ОГТСУ Сергей Макогон в комментарии журналистам в минувшую пятницу.
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