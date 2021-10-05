Цена газа в Европе снова обновила исторический рекорд

Цена на газ в Европе на открытии торгов 5 октября вновь побила рекорд и почти достигла $1230 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1228,8 за 1 тыс. куб. м, или €102,45 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Накануне после преодоления рекордной отметки в $1200 за 1 тыс. куб. м цена на газ в Европе резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на $70 и опускались до $1124 за тыс. куб. м.
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