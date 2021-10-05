Мэр Киева Виталий Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, но планирует вести свою партию «УДАР» на следующие выборы в Верховную раду.
«На сегодня планов баллотироваться в президенты у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал», — сказал Кличко в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном во вторник.
По словам мэра, СМИ, задавая вопросы о его президентских амбициях, «автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах». «У меня сегодня огромное количество задач в городе», — отметил мэр.
При этом он заявил, что его партия «УДАР» планирует участвовать в очередных парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году. «Я уверен, что наша политическая сила — партия „УДАР“ — будет участвовать в следующих парламентских выборах», — заявил Кличко.
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