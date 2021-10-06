Google переведет всех пользователей на двухфакторную аутентификацию

Американская корпорация Google к концу 2021 года автоматически подключит к двухфакторной аутентификации свыше 150 млн пользователей, а также более 2 млн авторов на YouTube. В компании считают, что это поможет усилить безопасность учетных записей.
Сейчас Google автоматически включает двухэтапную аутентификацию в тех аккаунтах, где указан номер телефона или резервный адрес электронной почты. Ранее, в мае 2021 года, Google разрешила поставить пароль на историю действий на сайтах, в приложениях и сервисах Google, поисковые запросы, историю просмотров YouTube и вопросы «Google Ассистенту».
Google не единственная компания, которая пытается разрешить проблемы безопасности, связанные с паролями. В сентябре 2021 года Microsoft предоставила возможность пользователям полностью отказаться от паролей в учетных записях. В компании считают пароли «устаревшими» и представляющими угрозу безопасности аккаунтов. На выбор предоставляется сразу несколько альтернатив, включая биометрическую.
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