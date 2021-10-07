Цена на газ в Европе после падения снова растет

Цена газа на бирже ICE на торгах в четверг после падения ниже $1 000 за тыс. куб. м вновь растет и уже превысила $1 200 за тыс. куб м, следует из данных торговой площадки.
Торги в четверг открылись падением цены фьючерса, она опускалась с $1 250 до $973 за тыс. куб. м. Однако после этого повышательная динамика вернулась и к 13:40 по Киеву цена на ноябрьский фьючерс TTF превысила $1 220 за тыс. куб. м.
В среду, 6 октября, TTF установил новый исторический максимум, превысив $1 900 за тыс. куб м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза.
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