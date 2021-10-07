Депутаты разошлись до завтра, не выбрав нового спикера

Верховная рада заслушала кандидатов на должность нового спикера парламента и продолжит процедуру избрания спикера на заседании в пятницу. Об этом заявила вице-председатель Рады Елена Кондратюк.

«Завтра продолжим обсуждать этот вопрос», — сказала она, пояснив, что еще предстоят выступления депутатов.

То есть и голосование за нового спикера будет тоже завтра.

Напомним, что сегодня народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. За проголосовали 284 народных избранника.