Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

Украина начала отбор природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».
Так, если 1 октября хранилища пополнились на 13,9 млн куб. м, 2 октября — на 0,6 млн куб. м, а 3-4 октября был практически нейтральный баланс, то 5 октября зафиксирован отбор в объеме 0,1 млн куб. м, а 6 октября — уже 9,08 млн куб. м.
Глава оператора ПХГ Украины Сергей Перелома в рамках онлайн-форума Energy Club в четверг отметил, что компания возобновит закачку в случае улучшения погодных условий и снижения потребления природного газа, но синоптики в ближайшее время не прогнозируют существенное изменение температурного режима.
По его словам, использовать газ для отопления начали частные домохозяйства, в то же время централизованное теплоснабжение еще полноценно не включилось.
«Если мы обратимся к статистике, то увидим, что из последних десяти лет четыре раза именно в первой декаде октября начинался отопительный сезон. Т.е. в 40% или почти половине случаев именно в это время начинался отопительный сезон», — отметил Перелома.
Глава оператора напомнил, что Украина на сегодня располагает запасами в хранилищах в объеме 18,7 млрд куб. м газа, что соответствует средним значения вхождения в отопительный сезон на протяжении последних десяти лет.
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