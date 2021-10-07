Индия открывает границы для туристов

МВД Индии с 15 октября начнет выдавать новые туристические визы иностранцам, прибывающим в страну чартерными рейсами. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте пресс-службы правительства.
Иностранные туристы, направляющиеся в Индию не чартерными рейсами, смогут получить визу с 15 ноября.
Индия приостановила выдачу туристических виз в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Открыть границы для туристов власти решили в связи с улучшением ситуации с COVID-19. Как сообщал представитель МВД Индии, первые 500 тыс. иностранных туристов смогут получить бесплатные визы.
За минувшие сутки в Индии зарегистрировали 18,8 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 278 человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. С начала пандемии в стране выявили 33,8 млн инфицированных. По этому показателю Индия занимает второе место в мире, на первом находятся США (43,5 млн).
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