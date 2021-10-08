Украина работает над запуском своего космонавта

Государственное космическое агентство ведет активную работу над запуском своего космонавта на орбиту. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Тафтай в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в пятницу.
«Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю, работа над этим ведется», — сказал он, отвечая на вопрос о примерных сроках отправки космонавта.
По словам Тафтая, сейчас космическое агентство также работает над созданием высокотехнологичных элементов для лунного поселения. «Например, у КБ „Южное“ (г. Днепр) есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение», — указал глава Госкосмоса.
Первый и единственный космонавт Украины Леонид Каденюк был отправлен в космос в 1997 году в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия» (STS-87). Во время своего пребывания на орбите 19 ноября — 5 декабря он выполнял эксперименты Института системных исследований человека.
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