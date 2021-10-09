У киевских властей есть претензии к операторам проката самокатов

Операторы проката самокатов в Киеве нарушили перечень пунктов, которые прописаны в меморандуме о сотрудничестве с городом, сообщил заместитель главы Киевской государственной городской администрации Константин Усов в Телеграмм-канале.

«На сегодня невыполненным остается требование о нанесении трафаретов на местах упорядоченной парковки самокатов. Кроме того, ряд операторов нарушил условие введения полного запрета движения в некоторых пешеходных зонах столицы: на Пейзажной аллее, пешеходной части улицы Сагайдачного и в парке Шевченко», — отметил Усов.

Но самое главное, по словам Константина Усова, то, что часть операторов самовольно изменили карту зон ограничения скорости до 14 км/ч, и исключили из территории такого ограничения часть исторического центра Киева.

Как отметил заместитель председателя КГГА, наиболее ответственной с операторов оказалась компания Scroll, а системными нарушителями — компании BikeNow, Bolt и Zelectra.

«Совместно с первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексеем Кулебой, координирующим структурные подразделения, ответственные за благоустройство города, мы выставили требование компаниям устранить эти нарушения. Крайний срок — 15 октября», — сказал он.

Усов также отметил, что город настроен на диалог и взаимоуважение, но категорически против обмана. «В случае невыполнения всех без исключения пунктов меморандума в полной мере мы оставляем за собой право реагировать соответственно», — заявил заместитель председателя КГГА.

Как сообщалось, Киевская городская государственная администрация (КГГА) и операторы услуг проката электросамокатов в столице Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh в июне 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве.

Среди главных ограничений, установленных меморандумом, — снижение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.