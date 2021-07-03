Как в мире регулируют езду на электросамокатах

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Популярность электросамокатов во многих странах за время пандемии резко выросла, и властям пришлось задуматься над правилами использования этого вида транспорта. Их решения при этом могут быть прямо противоположными: где-то кататься можно и подросткам, где-то - только с водительскими правами, в одних местах можно выезжать даже на тротуар, в других разрешено ездить только по частным землям.

Полностью или частично под запретом

В Европе в пандемию электросамокаты получили широкое распространение - например, во Франции спрос на них за прошлый год вырос сразу на треть. А вот в большинстве стран Азии из-за жестких правил и ограничений они пока не стали популярными.

Так, в Сингапуре с января прошлого года электросамокаты фактически запрещены: передвигаться на них можно только по велодорожкам, которых в городе-государстве очень мало. Нарушителям грозит штраф в 2 тыс. сингапурских долларов ($1,4 тыс.) или до трех месяцев лишения свободы.

В Нидерландах прокатиться получится только по собственному участку - использование электросамокатов на дорогах общего пользования запрещено под угрозой штрафа в €360 и конфискации транспортного средства. К тому же в королевстве самые строгие требования к самокатам - их здесь относят к "специальным мопедам", которые должны иметь две независимые тормозные системы, стоп-сигнал, указатели направления движения и так далее. Пока требованиям властей не соответствует ни одна существующая модель, при этом продавать их не запрещено.

В Великобритании использование частных электросамокатов за пределами частных земель также незаконно - проехаться по британским дорогам можно только на взятом в аренду на специальной станции, которых в стране пока очень мало.

В США движение электросамокатов регулируется на уровне штатов, отдельных округов и даже муниципалитетов. Так, в штате Калифорния они разрешены, а вот власти Беверли-Хиллз их запретили.

С водительскими правами и номерами

В Японии главное требование - наличие водительского удостоверения, позволяющего управлять мопедами и мотороллерами с объемом двигателя до 50 куб. см. Электросамокат необходимо регистрировать в полиции и регулярно платить транспортный налог, оснастить номерным знаком, зеркалами заднего вида, стоп-сигналом и поворотниками. Штраф за нарушение этих норм может достигать 50 тыс. иен ($450), в отдельных случаях предусмотрено и тюремное заключение сроком до трех месяцев.

При этом ношение шлема является рекомендательным, но необязательным, а скорость движения ограничена 20 км/ч. Благодаря жестким требованиям в Японии до сих пор не зарегистрировано серьезных ДТП с электросамокатами.

Несмотря на то что в Сингапуре очень мало мест, где разрешено ездить на самокате, владельцам необходимо регистрировать их в полиции. Вес электросамоката не должен превышать 20 кг, скорость - 25 км/ч, а управлять им могут только те, кому уже исполнилось 16 лет.

В Республике Корея с 13 мая пользоваться электросамокатами могут лишь обладатели водительских прав начиная с 16 лет (до этого разрешалось ездить с 13 лет). Нарушителям придется заплатить штраф в 100 тыс. вон ($89). Кроме того, наказание положено за езду без шлема (20 тыс. вон) или в пьяном виде (100 тыс. вон и лишение прав).

Ограничения по возрасту и скорости

Европейский союз пока так и не гармонизировал правила для микротранспорта, действующие в различных странах, поэтому даже у соседей они могут быть абсолютно разными. Так, во Франции на электросамокате можно ездить с 12 лет, в Германии и Италии - с 14 лет (в последней до 18 лет при этом обязательно носить шлем).

Власти Стамбула приступили к жесткому регулированию использования электросамокатов: ездить на них может будет только с 15 лет, не быстрее 25 км/ч и только по автомобильным дорогам и велодорожкам. При этом на самокате нельзя перевозить больше одного человека и входить с этим средством передвижения в общественный транспорт. Компании, сдающие их в аренду, должны будут получать лицензию на два года и оборудовать специальные парковки.

В США, как правило, можно управлять электросамокатом с 16 лет (в некоторых штатах - с 12). Власти штатов также регламентируют допустимые технические характеристики: мощность от 750 до 2,5 тыс. Вт, максимальная скорость - 15-20 миль в час (от 24 до 32 км/ч). В основном водительские права не требуются (в число исключений входит, например, Калифорния), но обычно нужна специальная экипировка, такая как шлем и одежда со светоотражающими элементами.

Жители Китая электросамокатами не пользуются, предпочитая велосипеды, мопеды и скутеры на электрической тяге. Чтобы арендовать последний, водитель должен быть старше 16 лет. Правила для скутеров в КНР похожи на те, что действуют в других странах для самокатов: ограничение максимальной скорости (25 км/ч), веса (55 кг), мощности двигателя (400 Вт).

Где и как ездить

В США только некоторые штаты выделяют электросамокаты в правилах дорожного движения как отдельный вид транспорта. Самыми проработанными считаются нормы в Мичигане, где подробно разъясняется: ехать следует как можно ближе к правому краю дороги (обычно по специально выделенным дорожкам), перестраиваться из ряда в ряд нельзя и так далее.

В Японии в городской черте разрешено кататься только по проезжей части либо у самого края, либо - при наличии соответствующей разметке - в полосе для велосипедов. При этом, например, нельзя поворачивать направо на светофорах (движение транспорта в стране левостороннее).

В Германии с мая 2019 на электросамокатах можно ездить только по велосипедным дорожкам, но практически повсеместно это правило нарушают и выезжают на тротуар. Из-за участившихся аварий некоторые города, например Берлин и Кельн, создали зоны, где эти транспортные средства запрещены.

Несмотря на то что самокаты с приводом не получили большого распространения в Бразилии, правила для них придумали: нельзя ездить по тротуарам, но можно - по проезжей части, где есть ограничение скорости до 40 км/ч (при этом максимальная скорость для самоката - 20 км/ч), парковаться надлежит только в специально оборудованных местах. Нарушения могут обойтись ездоку в 500 реалов и больше (то есть от $100). Мощность электродвигателя самокатов не должна превышать 350 Вт, в противном случае они приравниваются к мопедам.

В Великобритании человека на самокате могут штрафовать так же, как обычного водителя: 50 фунтов за проезд по пешеходной зоне, 100 - за пересечение стоп-линии на красный свет. Еще жестче порядки во Франции - за поездку по тротуару придется заплатить €135, а если скорость превышала 25 км/ч, то сразу €1,5 тыс. В черте города рекомендуется перемещаться по велодорожкам, но можно ехать и по проезжей части, если скорость движения транспортного потока там не выше 50 км/ч. Кроме того, нельзя управлять самокатом в наушниках.

В Италии для любителей электросамокатов действуют ограничения по скорости (25 км/ч, в пешеходных зонах - 6 км/ ч) и требования к безопасности - осветительные приборы на самом транспортном средстве, светоотражающий жилет на водителе в ночные и вечерние часы. Нельзя перевозить других людей и животных, а при пересечении дороги по "зебре" с самоката надлежит спуститься.

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