На выборах в Чехии побеждает правящая партия

На выборах в Палату депутатов (нижняя палата парламента) Чехии лидирует правоцентристское политическое движение АНО («Акция недовольных граждан», которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом сообщает Seznam Spravy со ссылкой на Центральное статуправление страны (ЦСУ), которое подсчитало 13% голосов. Первые данные показали, что движение поддержали 30,29% избирателей.

На втором месте — альянс «Вместе», в который входят Гражданская демократическая партия, «Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия» и «Традиция Ответственность Процветание 09», он набирает 23,75%.

На третьем месте с 13,05% голосов — еще одна коалиция, которая объединяет Чешскую пиратскую партию и центристскую партию «Старосты и независимые».

Пятипроцентный барьер также преодолевают «Свобода и прямая демократия» (10,95%) и Чешская социал‑демократическая партия (5,15%).

Явка на выборах составила 64%.

Палата депутатов Чехии состоит из 200 депутатов, она избирается сроком на четыре года. в этом году выборы проходят 8-9 октября, избирательные участки закрылись в субботу в 14:00 (15:00 по Киеву). Партия, набравшая больше всего голосов, сформирует новый состав правительства.