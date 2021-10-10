Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент страны

По данным чешского Статистического управления, опубликованным по результатам подсчета всех голосов, на выборах в парламент партия нынешнего премьер-министра Андрея Бабиша потерпела поражение.
Управление информировало, что центристское движение Бабиша «Акция недовольных граждан» (АНО) набрала 27,1% голосов, в то время как оппозиционный альянс — 27,8%.
В этом случае оппозиция может рассчитывать на 108 из 200 мест в парламенте.
В то же время, АНО остается самой мощной отдельно взятой партией Чехии: она может получить в парламенте более 70 мест.
Выборы в Чехии прошли на фоне недавней публикации «досье Пандоры», в котором, в частности, фигурирует Бабиш. Так, согласно расследованию, Бабиш в 2009 году, еще не будучи премьером, использовал офшорные компании для покупки элитной недвижимости на Лазурном берегу во Франции. Речь идет о замке стоимостью около $15 млн.
При этом чешский премьер, комментируя эту публикацию, заявил в свою защиту, что «не сделал ничего незаконного».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016