Талибы «вытрясли» около $17 млн из чиновников свергнутого правительства

Около $17 млн поступило в Центральный банк (ЦБ) Афганистана от чиновников, работавших при прежнем руководстве страны. Об этом говорится в заявлении ЦБ, опубликованном в воскресенье на его странице в Facebook.
«На специальный счет министерства финансов поступили средства от некоторых людей, состоявших на службе при прежней коррумпированной администрации. ... Деньги получены в следующих валютах и объемах: 86 164 350 афгани [$950,5 тыс.], $15 995 377, €7 450 [$8 620], 30 350 индийских рупий [$404], 300 дирхамов ОАЭ [$81]», — указано в заявлении. Как уточняется, деньги поступили от бывших госслужащих из провинций Кабул, Панджшер, Хост и Логар.
Ранее на этой неделе афганская энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat проинформировала о том, что планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами. По последним данным, долг Афганистана перед Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией и Ираном за электроэнергию достиг уже порядка $62 млн.
Несмотря на те меры, которые в настоящий момент принимает захватившее власть в стране радикальное движение «Талибан», экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. При этом радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена Соединенными Штатами.
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