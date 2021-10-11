Стоимость нефти превысила уровень 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,03% и достигла $84,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:29 по Киеву.

В последний раз стоимость Brent превышала $84 за баррель в октябре 2018 года.

К 11:50 стоимость нефти марки Brent ускорила рост и торговалась на уровне $84,18 за баррель (+2,17%).

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 2,7%, до $81,49 за баррель.