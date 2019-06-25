Россия не будет выполнять решение трибунала и отпускать украинских моряков

В Кремле заявляют, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.

Об этом сказал 25 июня, в день, когда истекает срок выполнения приказа трибунала России отпустить пленных моряков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете», — цитируют Пескова «РИА Новости».

«Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли игнорироваться позиция суда.

Он также заявил, что позиция России «была весьма однозначно изложена в этом суде нашими представителями».

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский отметил, что очень хочет увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в ПАСЕ будут отстаивать и требовать другого возвращения — возвращения пленных украинских моряков.

«Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни», — подчеркнул президент.