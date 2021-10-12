Средняя цена импорта газа в Украину в сентябре выросла до $543

Импорт природного газа на территорию Украины в сентябре 2021 года осуществлялся по средней цене $543,1 (14 тыс. 480,54 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономики во вторник.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 26,9% выше цены августа-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составила $427,88 (11 тыс. 457,13 грн) за 1 тыс. куб. м.
Напомним, что на прошлой неделе цена на газ в Европе в ходе торгов вырастала до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м, но затем начала снижаться.
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