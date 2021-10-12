Минск и в следующем году будет покупать российский газ по $128,5 за тысячу кубометров

Беларусь рассчитывает на сохранение в 2022 году цены на газ из РФ на уровне $128,5 за 1 тыс. кубометров, как и в этом году. Об этом сообщил журналистам во вторник министр энергетики страны Виктор Каранкевич.
«На уровне глав государств эти договоренности приняты. Цена на природный газ остается на уровне $128,5 за тысячу метров кубических. Сейчас осуществляется подготовка необходимых документов для их подписания и в дальнейшем использования уже в части реализации оговоренной цены на 2022 год», — отметил глава белорусского Минэнерго.
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