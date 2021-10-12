Глава Еврокомиссии заявила, что Украина должна остаться страной транзита газа

Украина должна остаться страной транзита газа, сказала на пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна остаться страной транзита газа», — сказала глава ЕК.
Она также заявила, что Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для Украины.
«Другая тема, в которой мы поддерживаем Украину полностью — это энергетическая безопасность. Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки газа от „Газпрома“. Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве во вторник.
Она заверила, что ЕС также будет тесно сотрудничать с Украиной для того, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран-членов ЕС, что включает возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.
«И мы также изучаем вместе возможности общего хранилища», — указала фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина остается и должна оставаться надежной транзитной страной.
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Как сообщалось, во вторник в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина — ЕС.
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