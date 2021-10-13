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Крупный чешский поставщик энергии решил прекратить деятельность

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Крупный чешский поставщик энергии решил прекратить деятельность

Группа Bohemia Energy, объединявшая альтернативных поставщиков энергии в Чехии, объявила о прекращении своей деятельности и поставок электричества и газа для 900 тысяч заказчиков в стране, это сообщение опубликовано на сайте фирмы.

«К такому решению нас вынудил непрекращающийся экстремальный рост цен энергии на оптовых рынках, где цена электричества и газа ныне втрое выше, чем в минувшем году», — говорится в сообщении.

Одновременно фирма успокоила своих заказчиков, что они не останутся без поставок электричества и газа, которые в ближайшие полгода будут для них обеспечивать другие поставщики. В течение этого срока заказчики должны выбрать для себя нового постоянного поставщика.

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Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

газ, Чехия
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