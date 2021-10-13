Сервисный центр компании Baykar Makina в Украине могут начать строить в ноябре

Строительство в Украине сервисного центра турецкой компании Baykar Makina, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины, может начаться в ноябре текущего года, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.
«Планируется построить за счет компании Байрактар у нас в Украине сервисный центр для обслуживания Байрактар, обучения, для их ремонта, и уже начались работы. Пока что у нас идут бюрократические процедуры относительно оформления земли, на которой будет строиться этот сервисный центр. Землю мы не передаем Байрактар, земля остается нашей украинской собственностью, входит к землям обороны, а сервисный центр строится за средства Байрактар», — сказал Таран журналистам в Киеве в среду, сообащает Интерфакс-Украина.
Министр отметил, что строительство центра может начаться, возможно, даже в следующем месяце. «Я надеюсь, что в ближайшее время, возможно, даже в следующем месяце», — добавил Таран.
Как сообщалось, 14 сентября Таран на встрече с генеральным директором Baykar Makina Халуком Байрактаром рассмотрел возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины.
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