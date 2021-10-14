На следующей неделе Рада не планирует рассматривать кадровые ротации в Кабмине

Повестка дня Верховной Рады на ближайшую пленарную неделю, с 19 по 22 октября, не предусматривает рассмотрения вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.
«Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку дня (на пленарную неделю с 19 по 22 октября — Ред.) не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее (речь идёт, в частности, о разблокировании подписания законопроекта об олигархах, принятии проекта госбюджета-2022 в первом чтении и «ресурсного законопроекта — во втором — Ред.). И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно, и кадровые, решения», — сказал Стефанчук журналистам в четверг в Киеве.
Вместе с тем он уточнил, что Верховная Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку дня, но «по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах».
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