Завтра состоится заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 15 октября.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис президента Украины)», — сообщается в твиттер-аккаунте СНБО.

Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.