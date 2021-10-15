РФ начнет давать гражданство тем, кто родился в смешанных браках

Дети от смешанных браков будут получать российское гражданство автоматически, независимо от их места рождения, Россия работает над соответствующей инициативой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — сказал министр, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников.
Дети, рожденные в смешанных браках граждан России и граждан других стран уже сейчас могут получать российское гражданство вне зависимости от места рождения, однако это происходит не автоматически — имеющий такое право должен обратиться к российским властям. Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка подается родителем ребенка, имеющим гражданство РФ.
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