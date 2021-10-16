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Власти США назвали вакцины от коронавируса, с которыми будут пускать в страну

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Власти США назвали вакцины от коронавируса, с которыми будут пускать в страну

Начиная с 8 ноября в США можно будет въезжать только тем, кто полностью привился от коронавируса вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает The New York Times со ссылкой на Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC). С момента второй прививки должно пройти не меньше двух недель.

При этом иностранцам, прилетающим в США, необходимо будет предъявить сертификат о прививках перед посадкой в самолет, а в течение трех дней после прибытия — предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Пока ни одна из российских вакцин не входит в одобренный FDA и ВОЗ перечень. В США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna, а также Johnson & Johnson. В ВОЗ одобрили шесть препаратов: разработки Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, института Serum в Индии, Johnson & Johnson, Moderna и китайской Sinopharm.

Невакцинированным иностранцам будет запрещен въезд в США, однако в Белом доме уточнили, что некоторые исключения из этого правила все-таки планируются, например для маленьких детей.

Тем, кому изначально был разрешен въезд в США через сухопутные погранпереходы (например, водителям, перевозящим грузы, и студентам), также нужно будет предъявить сертификат о вакцинации, но начиная с января. В Вашингтоне посчитали, что этого времени им будет достаточно, чтобы подготовиться к новым требованиям.

Невакцинированные американцы, возвращающиеся домой из-за границы, должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный за день до возвращения, а также предъявить доказательство того, что они оплатили сдачу повторного теста по прибытии.

США остаются на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В стране зарегистрировали более 44,8 млн заражений, 722,9 тыс. человек умерли от заболевания, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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В начале августа главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что из-за распространения дельта-штамма ситуация в стране будет ухудшаться. При этом он заявил, что новых локдаунов, скорее всего, не будет.

В первую неделю августа распространение коронавируса резко ускорилось — в США выявили более 100 тыс. новых случаев заражения, что в десять раз больше, чем в начале июня. В CDC допустили, что ситуация будет ухудшаться, если люди не начнут вакцинироваться более активно.

США, вакцина
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