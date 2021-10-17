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В Кремле обвинили Украину в том, что не получается провести встречу Путина и Зеленского

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В Кремле обвинили Украину в том, что не получается провести встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что перспективы встречи российского и украинского лидеров — Владимира Путин и Владимира Зеленского — пока не просматриваются, так как Киев якобы взял курс на выход из минских соглашений. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности», — сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что именно в Украине «сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей». «Поэтому пока перспективы плохие», — заключил он.

Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским, поэтому российский лидер отдельно общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а те, в свою очередь, отдельно разговаривают с украинским лидером, отметил Песков. «Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», — сказал Песков.

«Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему участники «нормандской четверки» не общаются все вместе. Пресс-секретарь российского лидера особо подчеркнул, что все участники конфликта указаны в минском комплексе мер, который является официальным документом ООН. «Соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться», — заключил Песков.

Песков заявил, что для того, чтобы перспективы саммита в «нормандском формате» стали более очевидными, стороны должны сделать «домашнюю работу» и согласовать общие позиции. «Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент», — сказал он.

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По словам Пескова, перспективы проведения «нормандского» саммита станут ясны после встречи глав МИД РФ, Украины, ФРГ и Франции.

Как ранее заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в ходе трехстороннего телефонного разговора 11 октября лидеры МИД РФ, ФРГ и Франции договорились о проведении «в ближайшее время» встречи глав МИД стран «нормандской четверки».

Дмитрий Песков, нормандский формат
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