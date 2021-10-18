Нефть подорожала до максимума за три года

Рост мировых цен на нефть ускорился на процент, при этом стоимость североморской смеси марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Затем стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на ее поставки снизилась до 85,77 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на техасскую WTI дорожали на 1,46 процента, до 83,49 доллара за баррель, декабрьские — на 1,42 процента, до 82,89 доллара за единицу измерения.

«Постепенное снятие ограничений из-за COVID-19 во всем мире также, вероятно, поможет восстановлению потребления топлива», — заявили газете The Wall Street Journal аналитики ANZ, отметив новости о том, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранцев начиная со следующего месяца.

Кроме того, на прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что высокие цены на природный газ повысят спрос на нефть.

Газовый рынок Европы в последние месяцы тоже лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.