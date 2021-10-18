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Минздрав Латвии призвал немедленно ввести локдаун в стране

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Минздрав Латвии призвал немедленно ввести локдаун в стране

Жесткие ограничения, призванные остановить дальнейшее распространение COVID-19 в Латвии, должны быть введены немедленно, в противном случае врачам в больницах «скоро придется выбирать, кто будет жить, а кто нет», заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

«Мы находимся на краю пропасти», — предупредил министр в интервью местному телеканалу, указав на необходимость максимально сократить число контактов между людьми.

По данным властей Латвии, за последние сутки в стране выявлено 1253 новых случая заражения COVID-19, от болезни скончалось семь человек. Всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерло 2897 человек, за последнюю неделю число заражений и смертей выросло в полтора раза, а загрузка отделений ковидной реанимации приблизилась к 100%.

«Локдаун должен быть введен немедленно. Мы должны объединить усилия, чтобы остановить вирус», — написал Павлютс в Twitter.

«Министерство здравоохранения предупреждает, что с учетом скорости распространения заболевания в конце октября ожидается 4000 вновь обнаруженных пациентов с COVID-19 и 275 госпитализаций в день. В этой ситуации не удастся обеспечить необходимое лечение для всех, и количество смертей от COVID-19 значительно возрастет», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Латвии.

Ранее принятые в стране меры, как отметили в ведомстве, сократили число контактов лишь на 5-10%, и COVID-19 распространяется практически бесконтрольно. В связи с этим на прошедшем 18 октября заседании кризисного совета Павлютс призвал к введению строгих мер безопасности, которые немедленно сократят число контактов в обществе минимум на 40%.

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К числу мер, которые могли бы помочь в борьбе с болезнью, Минздрав Латвии назвал отмену спортивных, развлекательных, культурных и иных массовых мероприятий, а также введение комендантского часа с запретом на выход из дома с 19:00 до 6:00, перевод на дистанционный режим большинства работников и учебных заведений.

Латвия, коронавирус
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