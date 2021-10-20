Талибы просят признать сформированное ими правительство Афганистана

Радикальное движение «Талибан» призывает международное сообщество признать сформированное им временное афганское правительство. Об этом заявил в среду на заседании в московском формате по Афганистану замглавы временного кабмина Абдул Салам Ханафи.

«Мы призываем международное сообщество признать нынешнее правительство Афганистана. Впервые у наших людей есть инклюзивное правительство. Наш народ надеется, что международное сообщество будет официально взаимодействовать с его кабинетом министров. Изоляция Афганистана не в интересах кого-либо. И это уже было доказано в прошлом», — приводит его слова афганское агентство Khaama Press.

По утверждению Ханафи, «нынешнее афганское правительство смогло гарантировать устойчивость системы управления во всех уголках страны впервые после более чем 40 лет войны и разрушений». Как он отметил, в Афганистане теперь есть «политическая структура с четкой иерархией и единым военным командованием».

«Правительство Афганистана готово ответить на все вопросы международного сообщества со всей ясностью, прозрачностью и открытостью. Мы подтверждаем, что ситуация в Афганистане стабильна и никакой угрозы с нашей территории для близких и дальних стран исходить не будет», — добавил замглавы временного кабмина.

Между тем он в очередной раз призвал Соединенные Штаты разморозить резервы Центрального банка Афганистана, то есть порядка 9,4 млрд долларов. «Это богатство всех афганцев, и наш страдающий народ не должен расплачиваться за политические разногласия. Оказание давления на нас, как показали предшествующие события, не может принести какой-либо результат», — резюмировал Ханафи.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана — пуштунов.

В связи с этим многие страны заявили, что такой Кабмин не является инклюзивным, призвав «Талибан» включить в него этноконфессиональные меньшинства, а также женщин.