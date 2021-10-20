Войти
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
официально
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
соседи
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Азарова

321
Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Азарова

Печерский районный суд Киева в среду заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

«Избрание Азарову заочного меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования», — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщают, что, по данным следствия, Азаров, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции и закона Украины «О международных договорах Украины» подписал распоряжение об одобрении т.н. «Харьковских соглашений» в пользу РФ, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

«В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжения Вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым», — подчеркнули в ведомстве.

Мера пресечения экс-премьеру избрана в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена по предварительному сговору группой лиц).

Читайте также: Решение по делу о «скифском золоте» суд вынесет 26 октября

В ГБР отмечают, что Азаров, полностью понимая последствия подписания этого соглашения Украиной, сознательно обеспечил визирование и согласование его проекта уполномоченными должностными лицами и таким образом «способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации».

В ведомстве также подчеркнули, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности, и напомнили, что в январе ГБР уже сообщило о подозрении в совершении государственной измены Януковичу (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Николай Азаров, ГБР
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016