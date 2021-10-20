Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Азарова

Печерский районный суд Киева в среду заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

«Избрание Азарову заочного меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования», — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщают, что, по данным следствия, Азаров, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции и закона Украины «О международных договорах Украины» подписал распоряжение об одобрении т.н. «Харьковских соглашений» в пользу РФ, которыми был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

«В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжения Вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым», — подчеркнули в ведомстве.

Мера пресечения экс-премьеру избрана в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена по предварительному сговору группой лиц).

В ГБР отмечают, что Азаров, полностью понимая последствия подписания этого соглашения Украиной, сознательно обеспечил визирование и согласование его проекта уполномоченными должностными лицами и таким образом «способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации».

В ведомстве также подчеркнули, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности, и напомнили, что в январе ГБР уже сообщило о подозрении в совершении государственной измены Януковичу (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).