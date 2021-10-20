Решение по делу о «скифском золоте» суд вынесет 26 октября

Суд по делу о «скифском золоте» состоится в Апелляционном суде Амстердама 26 октября, сообщила пресс-служба суда.
Речь идет о коллекции артефактов из четырех крымских музеев.
«Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о крымских сокровищах во вторник, 26 октября 2021 года в 11 часов», — говорится в сообщении.
Апелляционный суд Амстердама будет принимать решение по апелляции на постановление окружного суда Амстердама, вынесенное в декабре 2016 года, что музей Алларда Пирсона должен был передать крымские сокровища украинскому государству.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым был аннексирован Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.
Окружной суд Амстердама еще 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Украине, крымская сторона подала апелляцию.
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