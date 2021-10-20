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Решение по делу о «скифском золоте» суд вынесет 26 октября

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Решение по делу о «скифском золоте» суд вынесет 26 октября

Суд по делу о «скифском золоте» состоится в Апелляционном суде Амстердама 26 октября, сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о коллекции артефактов из четырех крымских музеев.

«Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу о крымских сокровищах во вторник, 26 октября 2021 года в 11 часов», — говорится в сообщении.

Апелляционный суд Амстердама будет принимать решение по апелляции на постановление окружного суда Амстердама, вынесенное в декабре 2016 года, что музей Алларда Пирсона должен был передать крымские сокровища украинскому государству.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым был аннексирован Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.

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Окружной суд Амстердама еще 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Украине, крымская сторона подала апелляцию.

скифское золото
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Среда, 20 октября 2021
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