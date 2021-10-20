Витренко заявил, что Украина может отказаться от импорта газа в течение пяти лет

Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение пяти лет. Об этом заявил в среду председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко во время панельной дискуссии на газовом инвестиционном конгрессе.

«Этой цели мы можем достичь в течение пяти лет. Успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них — наращивание добычи газа», — цитирует Витренко пресс-служба компании.

По его словам, не менее важным направлением является увеличение производства в Украине биогаза. «Если взглянуть на более общую картину, то для достижения самодостаточности, кроме наращивания собственной добычи природного газа, должны работать также над увеличением производства биогаза. Есть огромный потенциал для производства биогаза, Украина — самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, также важно для производства биогаза», — сказал он.

Глава «Нафтогаза» также подчеркнул важность повышения энергоэффективности для достижения Украиной энергетической независимости. «Для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. Самая дешевая и надежная энергия — это та, которую вы не потратили зря», — сказал Витренко.