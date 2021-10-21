В Украине сегодня почти лето, но очень сильный ветер

В Украине в четверг осадки не прогнозируют, в большинстве областей вероятны порывы ветра до 20 м/с, днем 13-18° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Отмечается, что в Украине осадки не ожидаются. Ветер будет южный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура днем 13-18° тепла, на западе страны до 20°.

В Киеве и области 21 октября также без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В столице температура днем 15-17° тепла, на Киевщине днем 13-18°.

Согласно прогнозу на 22-23 октября, осадки вероятны только в субботу в большинстве восточных (ночью и центральных) областях, днем в Карпатском регионе местами небольшой дождь.

Температуре 22 октября ночью 7-12° тепла, днем 14-19°, на юге страны до 23°, в западных областях 10-15°; 23 октября в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на юге страны ночью 7-12°, днем 12-17°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

В Карпатах без существенных осадков, лишь днем 23 октября небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью и днем 22 октября 1-6° тепла, 23 октября от 3° мороза до 2° тепла.

На Киевщине на 22-23 октября без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура 22 октября ночью 7-12° тепла, днем 14-19°; 23 октября ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

Синоптики прогнозируют 24-25 октября в Украине снижение температуры. В частности, 24 октября ночью ожидается от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-10° тепла, в южной части ночью 2-7° тепла, днем 8-14°; 25 октября ночью 0-5° мороза, днем 4-10° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью около 0°, днем 7-12°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 24 октября около 0°, 25 октября 1-6° тепла. Осадки не ожидаются, лишь 24 октября в Крыму небольшой дождь.

В столичном регионе 24-25 октября также снизится температура: ночью 24 октября от 3° тепла до 2° мороза, 25 октября 0-5° мороза; днем 4-9° тепла. Сохранится сухая погода.