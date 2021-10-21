Россиянка умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родных

Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Об этом на своей странице в Facebook заявил медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.
Медик опубликовал в соцсети переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить «в легкой форме» всех членов своей семьи. Женщина считала, что для легкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.
Как следует из переписки, она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.
Согласно опубликованной переписке, на данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и ее вторая дочь перенесли инфекцию в легкой форме.
Как отмечали неоднократно медики, самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016