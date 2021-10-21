Россиянка умерла от COVID-19, намеренно заразив себя и родных

Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Об этом на своей странице в Facebook заявил медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Медик опубликовал в соцсети переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить «в легкой форме» всех членов своей семьи. Женщина считала, что для легкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.

Как следует из переписки, она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.

Согласно опубликованной переписке, на данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и ее вторая дочь перенесли инфекцию в легкой форме.

Как отмечали неоднократно медики, самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.